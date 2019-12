Kolder in Brusselse Justitiepaleis: zitting met zaklampen nadat verlichting was uitgevallen

De zitting van de raadkamer was nog maar net begonnen, toen de verlichting begon te knipperen en uiteindelijk helemaal wegviel. Ten einde raad besloten de aanwezige politieagenten hun zaklamp te gebruiken om de pleidooien voort te kunnen zetten. “De voorzitter heeft dan maar beslist om de zitting te schorsen, in afwachting van een herstelling van de lampen”, aldus een aanwezige advocaat.

Verouderde technische installaties

Het is lang niet de eerste keer dat de verouderde technische installaties problemen veroorzaken in het gerechtsgebouw aan het Poelaertplein. Eerder deze week begaf de laatste lamp van een zittingszaal het, waardoor de kamer in het duister was gehuld. Maandag kon de zitting nog worden verhuisd naar een andere zaal, maar dinsdag gingen de rechtszaken noodgedwongen door in de donkere zaal. De rechtbank had een breedstraler, een lamp die ’s nachts op bouwwerven wordt gebruikt, gevonden en neergepoot zodat de zitting toch kon plaatsvinden.