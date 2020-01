Glippen buitenlandse voertuigen door de mazen van het net bij controles lage-emissiezones?

De stad Antwerpen begon met een lage-emissiezone in februari 2017 en beboette in het verleden al regelmatig Nederlanders en Fransen. Meer nog, het aantal boetes voor Fransen en Nederlanders was in de eerste helft van dit jaar ongeveer drie keer zo hoog als het Belgische cijfer. Er zitten ook veel Duitsers bij de beboete buitenlanders.

"Wij merken dat veel buitenlanders nog niet goed op de hoogte zijn", zegt Tom Meeuws, schepen voor Leefmilieu in Antwerpen. "Bij deze een oproep aan alle buitenlanders om zich correct te registreren." Want het is niet de bedoeling dat buitenlanders ermee zouden wegkomen, benadrukt hij. "We hebben een alziend oog via onze camera's. Bij de buitenlanders doen we nu extra inspanningen. Geen straffeloosheid. Alle vervuilers moeten betalen."