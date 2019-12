Limburgse serieverkrachter veroordeeld tot 10 jaar cel voor het afpersen en verkrachten van 19 escortdames

De Limburger maakte de vrouwen doodsbang door te zeggen dat hij een topcrimineel was of dat hij gestuurd was door de Albanese maffia om hen kapot te maken. Hij zei ook telkens dat hij gewapend was. Daarnaast bedreigde hij de dames door te zeggen dat hij hen iets zou aandoen wanneer ze naar de politie zouden stappen. De slachtoffers durfden vaak ook uit schaamte voor hun escortactiviteiten geen aangifte te doen.