Minister De Block over terugkeerbeleid: "Meer gesloten plaatsen en betere samenwerking met andere landen nodig"

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) ziet verschillende oorzaken voor die daling. "Het is vooral moeilijk om mensen terug te sturen omdat zij niet kunnen aanvaarden dat ze hier niet kunnen blijven en ze gaan dan ofwel nieuwe procedures uitputten of zich gewoon verzetten", zegt de minister in "Villa Politica". Maar sommige landen aanvaarden ook niet dat ons land mensen terugstuurt, voegt ze eraan toe.

Een deel van de oplossing is dan ook om betere relaties te creëren met die landen, geeft De Block aan. "We moeten ook meer gesloten opvangplaatsen hebben, want dan draaien ze dikwijls de knop om en weten ze dat ze moeten teruggaan."

Tegelijk nuanceert de minister bovengenoemde cijfers. "Er is geen directe link tussen het aantal bevelen om het grondgebied te verlaten en het aantal mensen van wie we weten dat ze op een wettelijke manier teruggegaan zijn. Eén persoon kan bijvoorbeeld meerdere bevelen gekregen hebben om het grondgebied te verlaten." Dat geeft volgens haar dus een vertekend beeld. Ze wijst er ook op dat niet elke terugkeer in de statistieken opgenomen wordt, zoals bijvoorbeeld mensen die naar een ander Europees land gaan. Ook mensen die vrijwillig teruggaan, worden niet geregistreerd.

De Block zegt ten slotte dat niet alleen ons land worstelt met het terugkeerbeleid, maar het een probleem is in zowat alle Europese landen. Ze rekent dan ook op de toestemming van Europa om strenger te kunnen optreden.

