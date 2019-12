Na hitte heeft KMI ook droogte van zomer 2019 als uitzonderlijk erkend

Landbouwers en fruittelers kunnen pas vergoed worden voor de geleden schade als het KMI het weer als uitzonderlijk beschouwt. De hitte van afgelopen zomer had het KMI eerder al als uitzonderlijk erkend, nu dus ook de droogte.

1.300 schadedossiers in Limburg

"De minister heeft aan alle gemeenten de schadedossiers opgevraagd, 1.300 komen uit Limburg," , zegt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD). Het was vooral de appelteelt die afgelopen zomer in Haspengouw te lijden had onder hitte en droogte, met zonnebrand als gevolg. "Die dossiers worden nu onderzocht, en als er teelten zijn waar bepaalde drempelbedragen zijn overschreden, wordt de schade voor die teelt als landbouwramp erkend," vervolgt Coenegrachts. Tegen eind maart zou dat rond moeten zijn, en daarna kan de schade dan ook effectief vergoed worden.

Vanaf volgend jaar zullen de landbouwers moeten terugvallen op een eigen weersverzekering.