Nieuwe acties mogelijk bij bierbrouwer AB InBev na Nieuwjaar

Over andere dossiers was dat niet het geval, aldus Kris Vanautgaerden van de christelijke vakbond ACV. "Het water tussen ons en de directie is nog altijd veel te diep. De directie wenst te weinig aan onze verwachtingen tegemoet te komen."

Onder meer over een loonsverhoging en werkbaar werk bij AB InBev, en de problemen met de loonadministratie was er nog overleg. Dat overleg ging vandaag de laatste dag in, maar het is dus niet tot een akkoord gekomen. "We stellen vast dat de directie bijna bewust voor de escalatie kiest en te weinig bereid is om tot een duurzame oplossing te komen", zegt Vanautgaerden.