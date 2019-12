Onze proffen werken veel tijdens vakantie, met dank aan hoge publicatiedruk en besparingen

Zo komen we bij de tweede oorzaak. "Helaas heeft men de voorbije legislatuur besparingen doorgevoerd, dat wil zeggen dat het bedrag niet is uitgekeerd dat universiteiten méér zouden moeten krijgen omdat er meer studenten zijn." Ook in de komende legislatuur zal dat volgens De Schepper tot twee keer toe niet gebeuren. "Daardoor gaat de druk op de proffen nog toenemen want er zijn meer studenten aan wie ze moeten lesgeven." Gevolg: wetenschappelijk onderzoek wordt nog eens extra doorgeschoven naar het weekend of de vakantie.

Volgens de rector is de verhoogde werkdruk tastbaar. "Wij proberen die 50-procentfinanciering voor onderzoek niet volledig intern door te rekenen naar de vakgroepen. Maar wij staan natuurlijk machteloos als de overheid onze enveloppe niet laat toenemen als het aantal studenten toeneemt."

