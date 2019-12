"Professor van het Gents" Freek Neirynck (70) is overleden

Freek Neirynck, auteur, journalist en regisseur is op 70 jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis. Afgelopen nacht is hij vredig heengegaan in het Damiaanziekenhuis in Oostende, de stad waar hij al enkele jaren een appartement had op de dijk. Dat bevestigt zijn vriend en collega Luk De Bruyker aan de redactie van Radio 2 Oost-Vlaanderen.