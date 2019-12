Queen's Speech is een blauwdruk van de Conservatieve verkiezingsoverwinning

Maar vandaag is hij de winnaar. Boris Johnson heeft na de vervroegde verkiezingen van 12 december de grootste meerderheid in het parlement sinds premier Thatcher in 1987. De 93-jarige, snipverkouden koningin Elizabeth heeft de meeste plannen opnieuw voorgelezen. Ze deed dat met minder ceremoniële franjes dan in oktober. Ze was met de auto gekomen en droeg een lichtblauw mantelpak met hoed, in plaats van haar koninklijke gewaden en haar kroon. Aan haar zijde liep haar oudste zoon Charles, de prins van Wales. Ook nieuw was de Speaker of the House, Lindsay Hoyle, die de vorige Speaker, John Bercow is opgevolgd.

De Conservatieve regering kon haar plannen met meer overtuiging aan de kiezers voorstellen en wil haar prioriteiten zo snel mogelijk door het parlement jagen. Premier Johnson heeft ook een groot deel van het kiespubliek van traditionele Labourkiesdistricten binnengehaald. Dat betekent dat hij een aantal andere accenten legt om ook die kiezers voor langere tijd aan zich te binden.