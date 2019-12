Rellen in overbevolkt kamp op Griekse eiland Samos

Vorige maand maakte de Griekse regering bekend dat de drie grootste kampen zullen worden gesloten en vervangen door gesloten centra. De voorbije maanden zijn ook al duizenden mensen -vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, zieken of gezinnen met jonge kinderen- overgebracht naar kampen op het vasteland.

Maar dat heeft nog maar weinig zoden aan de dijk gebracht, want de laatste tijd is het aantal vluchtelingen en migranten dat via de Egeïsche Zee Griekenland bereikt, fors toegenomen. Dat is opvallend, want dat aantal was de voorbije jaren juist eerder beperkt gebleven, na het akkoord dat de Europese Unie in 2016 sloot met Turkije. In de EU-Turkije-deal beloofde de Turkse overheid meer inspanningen te doen om de migratiestroom af te blokken, in ruil voor Europese hulp.