3 schietpartijen in de buurt van woning Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA)

Afgelopen nacht en deze ochtend werden in het Antwerpse district Deurne drie woningen onder vuur genomen. Eén daarvan is een appartementsblok recht tegenover het huis van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter op de zaak gezet die zal onderzoeken of er een link is met de incidenten van afgelopen weken en het drugsmilieu.