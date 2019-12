Europees Hof van Justitie maakt weg vrij voor vrijlating Catalaanse separatist, uitspraak ook in voordeel Puigdemont

Of Junqueras effectief wordt vrijgelaten, hangt nu af van het Spaanse gerecht. Dat kan zich nog altijd verzetten. Maar, zo voegt het Europees Hof eraan toe, als de nationale rechtbank die over de vrijlating moet beslissen, vindt dat de persoon in kwestie in de cel moet blijven, dan moet die rechtbank zo snel mogelijk een verzoek indienen bij het Europees Parlement om de onschendbaarheid op te heffen.



ERC, de Catalaanse links-nationalistische partij van Junqueras, vraagt alvast de onmiddellijke vrijlating van Junqueras. Volgens ERC moet het proces waarbij Junqueras veroordeeld werd, nu nietig verklaard worden.