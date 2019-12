Britse Lagerhuis stemt straks over brexitakkoord, en deze keer is een goedkeuring vrijwel zeker

Vandaag volgt dus die eerste wetgevende stap. De regering wil het brexitakkoord dat de premier heeft onderhandeld met de Europese Unie voorleggen aan het Lagerhuis in het parlement. Dan wordt het omgezet in de Britse wetgeving en is alles klaar voor de uitstap. Dat akkoord, de Withdrawal Agreement, was al beklonken door voormalig premier Theresa May, maar die slaagde er niet in om het akkoord door het parlement te krijgen en trad uiteindelijk af.