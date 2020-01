Vlaamse topwetenschappers blikken vooruit naar 2030: "Onvruchtbare ouders zullen eigen kinderen krijgen"

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de eerste resultaten, want heel vaak moeten patiënten waar op dit moment geen oplossing voor is op zoek naar alternatieven. Denk aan het gebruik van een eiceldonor, spermadonor of adoptie. Het resultaat is telkens een kind dat genetisch afkomstig is van maximum één van de ouders.



"Met onze nieuwe technologieën kan daar verandering in komen", zegt professor Heindryckx. "En dat is niet onbelangrijk, want er is nu eenmaal de menselijke drang om de eigen genen door te geven naar het nageslacht. Er is aangetoond dat te horen krijgen dat je geen eigen genetisch kind kan krijgen emotioneel een even grote impact heeft als het krijgen van een kankerdiagnose."

En dat is meteen ook wat Heindryckx elke dag opnieuw drijft: uitbehandelde patiënten proberen te helpen door iets gloednieuws uit te vinden.