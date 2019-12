Na de impeachment-stemming: wie haalt politiek voordeel uit de afzettingsprocedure, wie lijdt schade? 

Het is pas de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een afzettingsprocedure tegen een president in werking wordt gesteld. De eerste keer was dat in 1868 tegen de Democraat Andrew Johnson; de tweede keer in 1998 tegen de Democraat Bill Clinton.



Johnson had zijn minister van Defensie zonder toestemming van het Congres ontslagen, Clinton had onder ede gelogen over zijn relatie met stagiaire Monica Lewinsky (foto onder). In beide gevallen mislukte de afzetting in de Senaat. Zowel Johnson als Clinton bleven president. De Republikeinse president Richard Nixon vermeed na het Watergate-schandaal een afzetting door zelf af te treden in 1974.