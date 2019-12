Ploegmaten herdenken 13-jarige Emiel met "You never walk alone" en veel andere warme momenten: dag 2 van De Warmste Week

Het was een heel emotioneel moment vandaag in Kortrijk toen Emiel werd herdacht. De 13-jarige Emiel stierf in september onverwacht ten gevolge van hartfalen. Zijn ploegmaten van FC Gullegem wilden hem op een mooie manier herdenken en ondernamen een wandeltocht van Gullegem naar Kortrijk. De laatste meters van hun wandeltocht deden ze onder luid applaus van het publiek en onder de tonen van "You never walk alone". Alles samen zamelden de spelers van FC Gullegem 3.000 euro in voor VZW Hartekinderen, een organisatie die ouders van kinderen met hartproblemen samenbrengt.