Vlaamse regering gaat nog steeds 92.000 euro besparen op begeleiding bij kindermishandeling 

Maar tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement bleek dat er nog steeds 92.000 euro wordt bespaard op vertrouwenscentra die gezinnen begeleiden bij kindermishandeling. "Kinderen kunnen daar terecht als ze een oplossing zoeken voor een probleem, ouders als ze beseffen dat ze over de schreef gingen, of hulpverleners en medewerkers in scholen wanneer ze zich zorgen maken over een kind", zegt oppositielid Freya Van den Bossche (SP.A). Dat kan zowel gaan over fysiek geweld, seksueel misbruik, of over kinderen die psychologisch worden geterroriseerd.