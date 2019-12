Zelzate legt groot tijdelijk busstation aan vlak bij onveilig verkeerspunt

Op parking 'Vredekaai' is een aannemer begonnen met de aanleg van een tijdelijk busstation. Dat moet, ongeveer een jaar lang, het busverkeer van en naar Zelzate opvangen tijdens de werken aan een nieuw groot busstation. Dat komt er om de gemeente nog beter te ontsluiten, nu al is Zelzate een belangrijk knooppunt in de regio. Het nieuwe station zal tien busperrons tellen. Ook de fietspaden en de trottoirs worden heraangelegd.

Onveilige situatie?

Het tijdelijke busstation zal door heel wat pendelaars én scholieren gebruikt worden. Zij moeten de R4 (de grote ring rond Gent) telkens oversteken. Dat kan voor erg gevaarlijke situaties zorgen. De gemeente probeert de kritiek te pareren en wijst erop dat alle scholen zijn gecontacteerd. Aan die scholen is gevraagd dat leerlingen de verkeerslichten een beetje verderop gebruiken, aan de Grote Markt, waar de verkeerssituatie veiliger is. De oversteekplaats aan de Vredekaai, waar het tijdelijke station komt, staat op de lijst van zwarte punten van de Vlaamse overheid.