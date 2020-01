Belofte maakt schuld: heeft Pact 2020, dat van Vlaanderen een Europese topregio wou maken, zijn ambities waargemaakt?

Nagaan wie precies de Pact 2020-doelstellingen opvolgt en controleren of we de oorspronkelijke streefcijfers halen, is allesbehalve eenvoudig, soms zelfs onmogelijk.

In het oorspronkelijke pact stond: “We zullen de globale uitvoering van dit Pact nauwgezet opvolgen via VESOC – het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité – en er jaarlijks publiek over rapporteren”. Het VESOC is het tripartite overleg tussen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering. De SERV, de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen, staat in voor de praktische werking van het VESOC.