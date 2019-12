42 jaar "Star Wars" volgens de acteurs: "We dachten dat niemand dat onnozele ruimtefilmpje zou willen zien"

Sinds deze week speelt de negende "Star Wars" in de bioscoop: "The rise of Skywalker". Daarmee komt een (voorlopig) einde aan de iconische filmsaga, die in 1977 het levenslicht zag met "Episode IV: a new hope". VRT-filmreporter Ward Verrijcken ging, exclusief voor België, met de regisseur en acteurs van "The rise of skywalker" terugblikken op 42 jaar "Star Wars": hoe de filmreeks hun leven heeft veranderd, hoe ze afscheid moesten nemen van Carrie "Princess Leia" Fisher en waarom die lesbische kus zo belangrijk is.