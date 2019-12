Kon de dood van Julie Van Espen worden vermeden als het gerecht beter had gewerkt?

De Hoge Raad vindt de reorganisatie op zich een logische en verdedigbare zaak maar de wijze waarop de voorzitter de reorganisatie uitvoert, is wel heel erg drastisch. Hij sluit een correctionele kamer, de C 2 kamer. De dossiers die in de C 2 kamer in behandeling zijn, worden verdeeld onder de overige kamers. Alle dossiers van de C 2 kamer die nog niet in behandeling zijn, gaan in de kast.