Akkoord bij Coca-Cola, blokkades worden beëindigd

Er is een einde gekomen aan de blokkades van de distributiecentra van Coca Cola. Directie en bonden hebben een akkoord gesloten. Aanleiding van de acties was de beslissing om twee van de vijf distributiecentra te sluiten. De onderhandelingen daarover waren vastgelopen, maar het knelpunt is nu weggewerkt. In januari worden de onderhandelingen voortgezet.