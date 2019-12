Ambachtelijk betonbedrijfje uit Wortegem-Petegem gaat industrieel met de hulp van Willy Naessens

Groot-industrieel Willy Naessens uit Wortegem-Petegem investeert in het bedrijfje Kwantz. Het familiebedrijf ligt in dezelfde gemeente en produceert hoogwaardige betonnen platen. De groep Willy Naessens heeft al een tiental fabrieken die betonnen onderdelen produceren. Met de investering moet het ambachtelijke bedrijfje kunnen uitgroeien tot een industriële speler.

Kwantz is het familiebedrijf van Jeroen Dils en zijn zus Steffi. Ze produceren een gloednieuw type beton waarmee ze betonnen platen maken die vergelijkbaar zijn met materialen als marmer, composiet of keramiek. De platen kunnen gebruikt worden in interieurs zoals keukens, badkamers, en trap- en vloerbekleding.

Na vijf jaar onderzoek aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent waagde Jeroen de stap naar de bedrijfswereld. Hij verfijnde zijn beton nog eens drie jaar vooraleer tot het huidige product te komen: beton dat veel sterker en duurzamer is dan gewoon beton, maar zonder bewapening. Daardoor zijn er fijnere en elegantere toepassingen mogelijk.

De voorbije jaren werd het nieuwe beton op ambachtelijke wijze geproduceerd, maar Jeroen en zijn zus wilden een schaalvergroting en gingen op zoek naar investeerders. Die vonden ze dus in de Willy Naessens Group die zijn schouders zet onder de omvorming van het klein bedrijf naar een industriële speler.