Bijna 5 miljoen euro voor kerk van Zichem met oudste glasraam van België

De barslechte staat van de Sint-Eustachiuskerk in Zichem is niet nieuw. Er gebeurden al enkele dringende maatregelen zoals het stabiliseren van de toren in 2007 en in 2018 werden bakken geplaatst om vallende stenen van de toren op te vangen. Toch wijzen specialisten erop dat er dringend moet ingegrepen worden. Daarom investeert de stad Scherpenheuvel-Zichem nu 2 miljoen euro, voor de stad een zware financiële dobber. De Vlaamse overheid betaalt nog eens 2,9 miljoen euro, een bedrag van bijna 5 miljoen euro in totaal.

Oudste glasraam

"De bedoeling is dat wij de kerk consolideren en stabiliseren zodanig dat het risico weg is voor de openbare veiligheid", zegt burgemeester Manu Claes. "De bedoeling is dat de kerk veilig is, ook binnenin. Het is bovendien een kerk met een grote erfgoedwaarde, zo bevindt het oudste glasraam van België, gemaakt in 1398, zich daar. Daarom willen we de kerk in de steigers zetten om ze zo te bewaren voor de toekomst met het oog op een restauratie."

Restauratie

De werken van de eerste fase starten ten vroegste eind 2020 en zullen minstens 2 jaar duren. Tijdens de werken zal de kerk niet langer bruikbaar zijn voor de eredienst of andere activiteiten. Dat zal zo blijven tot de kerk volledig gerestaureerd is. Eens de eerste fase afgerond is, kan een dossier opgesteld worden voor de eigenlijke restauratie. Dan zijn we allicht ergens in het jaar 2023 of 2024.