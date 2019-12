"Nog maar 1 kamer beschikbaar": Booking.com gaat eerlijker communiceren over aanbiedingen

Booking.com adverteert vaak een hotel met het zinnetje "nog maar 1 kamer beschikbaar". Voortaan moet daarbij staan dat dit gaat over de beschikbaarheid op Booking.com. Via andere sites of via het hotel zelf zijn er soms wel nog kamers beschikbaar. "Booking.com mag geen vals gevoel van schaarste creëren", zegt Reynders.

Ook kortingen moeten transparanter gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld, een lagere prijs is niet altijd het gevolg van een korting. Het kan ook zijn dat de prijs in sommige periodes sowieso al lager is of dat het om een ander pakket gaat.