Koning verlengt informatieopdracht Coens en Bouchez: "Ook andere formules dan paars-groen en paars-geel bekijken"

"We hebben vastgesteld dat in deze context noch de ene noch de andere formule de ingeslagen weg kan zijn of nu opgestart kan worden", zei CD&V-voorzitter Joachim Coens. Daarom willen de twee informateurs nu ook andere coalities dan die twee onderzoeken. Coens en Bouchez willen op basis van 5 inhoudelijke thema's kijken welke overeenkomsten er zijn tussen de tien partijen en via een pragmatische benadering tot een meerderheid komen.

Ze gaven ook aan daarbij vanuit het midden - "de centrale as" - te willen vertrekken. Welke partijen dat precies zijn, vertelden ze zelf niet, "maar MR en CD&V hebben elkaar duidelijk wel gevonden", zegt VRT-journaliste Ihsane Chioua Lekhli in "Het Journaal". "Ze noemden dat het pragmatische midden. Dus ze willen vanuit die oranje-blauwe as vertrekken en zien welke partijen zich op basis van de inhoud daarbij kunnen aansluiten."