Helpen (of houden) exoskeletten ons langer aan het werk?

Exoskeletten werken meestal met elektronische impulsen aangedreven door batterijen. Naargelang de variant wordt de lage rug samen met de bovenbenen ondersteund, of krijgt de lage rug steun in combinatie met de armen.

Veerle Hermans is hoofd ergonomie bij Idewe (Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk). In “De wereld vandaag” op Radio 1 vertelt ze waarom ze gelooft in de toekomst van exoskeletten. “De beste toepassingen zijn er tot nu in de auto-assemblage of in distributiemagzijnen. Bij dit soort industriële toepassingen komen tot nu vooral de passieve exoskeletten voor. Ze worden niet door een motor aangedreven, wel door een elektronisch veersysteem. Ze zijn minder zwaar en wendbaarder. Het gewicht wordt gecompenseerd door het systeem zelf. Je moet een exoskelet immers zien als een soort harnas dat snel enkele kilo’s kan wegen.”

Enkele Vlaamse bedrijven experimenteren met exoskeletten. CNH Zedelgem (New Holland), producent van landbouwmachines heeft de eerste pakken geïntroduceerd. Plantmanager Luigi Neyrinck: “Ze zijn voorlopig in testfase in de afdelingen waar zware materialen moeten getild worden. Onderdelen van landbouwmachines zijn vaak zeer zwaar. We willen de ergonomie voor onze werknemers verbeteren, en niet alleen voor de oudere mensen. Het gaat om simpele handelingen waarbij armen en schouders worden ontlast: een onderdeel in een bak plaatsen of een stuk uit een draaibank halen.”