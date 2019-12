"Door het pestgedrag na "Stuart Little" kreeg ik angstaanvallen en voelde ik me depressief"

"Nee, ik was eerst niet zo gelukkig dat die foto’s met ontbloot bovenlijf eind 2011 overal op het internet te zien waren. Dat had eigenlijk niet mogen gebeuren. Het waren proeffoto’s voor een tijdschrift, waarvan het niet de bedoeling was ze te publiceren. Maar plots waren ze overal te zien. Even ben ik toen in paniek geweest. Maar uiteindelijk hebben die foto’s me terug in de schijnwerpers gezet." (Entertainment Weekly, december 2016)

"Ik werd vergeleken met professionele kooivechters. Op sommige nieuwswebsites werd er heus wel overdreven. Ik sport graag en ik sport veel. Maar dat betekent nog niet dat ik me bijvoorbeeld een profbokser kan noemen." (Entertainment Weekly)

Lipnicki pikte ook opnieuw de draad van het acteren op, met onder meer rolletjes in "For the love of money", naast James Caan, en "Bad asses", naast Danny Glover. Maar de films flopten en konden Lipnicki’s carrière niet herlanceren.