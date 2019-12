Duitse jongen die al twee jaar vermist was toevallig gevonden tijdens huiszoeking bij kinderpornoverdachte

De Duitse jongen verdween in de zomer van 2017 uit een jeugdinstelling in het naburige Oer-Erkenschwick. Na de dood van zijn vader had de jongen psychische problemen gekregen. Na zijn verdwijning had zijn moeder de moed al opgegeven dat haar zoon ooit nog levend teruggevonden zou worden.

Maar plots kreeg ze vandaag ongelooflijk nieuws van de politie: haar zoon was toevallig teruggevonden tijdens een huiszoeking, vlakbij, in Recklinghausen. De jongen had zich verstopt in een kast, laat de politie weten in een persbericht.

