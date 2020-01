Van de jacht op een serieverkrachter door vrouwen tot een kernramp, de 5 beste tv-reeksen van 2019 volgens FilmWard

Het iconische science fiction-verhaal werd eerder al onder handen genomen door Orson Welles en Steven Spielberg en is nu in een modern, achtdelig jasje gestoken. De apocalyptische aanval op de mensheid door mysterieuze aliens levert akelige en actueel relevante (want ecologisch getinte) televisie op. Internationale topreeks in het Engels en het Frans, waarvan de eerste vier afleveringen geregisseerd werden door "onze" Gilles Coulier (maker van "Bevergem", "Cargo" en "De dag"). "War of the Worlds" is te zien op FOX en Telenet Play en Play More.