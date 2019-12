Geen kerststal op Kerkplein Zaventem door dolle schapen

De schapen in de kerststal van Zaventem hebben het vorig jaar een beetje te bont gemaakt. Ze waren zo wild dat ze de beelden in de stal vernielden. Schepen Dirk Philips: "De schapen zijn vorig jaar wat bruut geweest. Ons klein kerststalletje is omver geduwd door de schapen, zowel de kerststal als de beelden waren kapot. Ik weet niet hoe het komt dat de schapen zo wild waren. De boer is ze toen meteen komen ophalen."

"Volgend jaar zonder schapen"

Er komt dit jaar dus geen kerststal op het Kerkplein van Zaventem. "Omdat we geen budget hebben voor een nieuwe stal, hebben we beslist om dit jaar een stalletje te zetten binnen in de Sint-Martinuskerk. Volgend jaar komt er dan opnieuw een mooie kerststal buiten aan de kerk, maar dan wel zonder schapen", lacht schepen Dirk Philips.