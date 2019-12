Gezocht: vrijwilligers die gewonde diertjes ophalen met de Wildlife Taxi

De Wildlife Taxidienst is op zoek naar dispatchers die de oproepen verwerken en taxi's uitsturen naar dieren in nood. "Het is een prachtige manier om vrijwilligerswerk te doen, ik krijg er enorm veel voldoening van", zegt Wesley Poelman die al een poosje vrijwilliger is.

Nood aan vrijwilligers

De Wildlife Taxidienst haalt gewonde of zieke dieren op en brengt hen naar een dierenopvangcentrum. Maar om een goede werking te kunnen garanderen zoeken ze extra vrijwilligers. Vooral aan dispatchers is er nood, nochtans vindt Poelman dat een prachtige job: "Het kan soms druk worden maar dat weegt niet op tegen de voldoening die je krijgt als een diertje in nood is en het dankzij jou nog een kans krijgt."

Om een goede werking te kunnen behouden zoekt Wildlife Taxi 5 à 10 vrijwilligers. "Vooral voor de dispatching, maar extra chauffeurs zijn ook altijd welkom. Ik zou het iedereen aanraden, zo kan je je steentje bijdragen om die diertjes te redden en terug in de natuur te krijgen."

Vrijwilliger worden

Het Wildlife Taxi Team is altijd op zoek naar vrijwilligers die diertjes in nood willen helpen vervoeren. Heb je interesse? Stuur dan zeker een mailtje naar info@vogelbescherming.be

Hoe kan ik Wildlife Taxi bellen?

Als je een wild dier in nood vindt, aarzel dan niet om de Wildlife Taxi te bellen op het nummer 03 331 97 00. Zij geven advies of komen het diertje ophalen voor verdere verzorging. Opgelet, voor wilde honden en katten neem je beter contact op met je gemeente.