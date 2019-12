Brief met kiwistickers zit op tijd in brievenbus, brief met postzegel niet

De familie Vanterwijngen kan nog altijd niet begrijpen hoe een brief met Zespristickers is aangekomen bij dochter Quincy. Zespristickers hangen op kiwi's en kunnen worden gespaard om er allerlei zaken mee te winnen.

Test gedaan

"We waren bezig met het versturen van onze kerstkaartjes", vertellen Gino en Rita. "We wilden ze zeker op tijd versturen omdat een sinterklaaskaartje voor onze kleinzoon in Houthulst tot op vandaag niet is aangekomen. En dat met een priorzegel."

Ze besloten een test te doen. “We sturen elk jaar een kerstkaartje naar onze dochter die vlak naast ons woont. Normaal steken we dat gewoon in haar brievenbus, maar deze keer waagden we het erop. We kleefden twee Zespristickers op de brief en deden dat in een rode brievenbus in onze straat. Een dag later viel de brief tot onze grote verbazing al in de brievenbus van onze dochter, met een stempel vanuit Charleroi. De brief is dus helemaal tot in Charleroi geweest om dan terug te keren, en dat in amper één dag tijd. Wie in het vervolg dus snel een brief wil versturen, kleeft best geen priorzegel maar wel Zespristickers. We willen hiermee geen steen werpen naar Bpost, maar het is wel hilarisch."