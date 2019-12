Nederlandse overheid verliest weer in klimaatzaak: bevel voor dringende CO2-reductie blijft overeind

Maar vandaag gaat het niet over de kern van de zaak: de Nederlandse overheid heeft bij monde van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) al herhaaldelijk gezegd dat ze van plan is de klimaatdoelen uit te voeren.



Voor hen gaat het vandaag veeleer over een princiepskwestie. "Het gaat over de manier waarop de rechter is tussengekomen in iets wat aan de democratie is. Eigenlijk is de democratie buitenspel gezet", vertelt Wiebes aan de NOS. Het moet de politici vrij staan om zelf een project voor CO2-reductie uit te werken, zonder bevolen te worden door een rechter, is de redenering.