Hoge Raad voor de Justitie tikt Antwerps gerecht op de vingers na moord op Julie Van Espen

De Hoge Raad voor de Justitie vindt dat er verschillende onregelmatigheden zijn gebeurd in het dossier rond de moordenaar van Julie Van Espen: Steve Bakelmans. Bakelmans was eerder al veroordeeld in een andere verkrachtingszaak, voor hij Julie vermoordde, maar ging in beroep. Hij zat niet in de cel, had geen voorwaarden en ook de beroepszaak liet op zich wachten. De Hoge Raad zegt nu in zijn rapport dat het dossier van Bakelmans niet volledig genoeg was om hem als persoon goed te kunnen inschatten. Daarnaast heeft het Antwerpse hof van beroep het dossier op de lange baan geschoven, zonder naar de inhoud van de zaak te kijken.