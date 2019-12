India maakt een half miljoen postzegels met Ieperse Menenpoort

Heel wat Indiërs vochten mee in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vooral dan tijdens de Eerste en Tweede Slag bij Ieper. Het is nog maar de tweede keer dat de Menenpoort op een postzegel staat. De eerste keer was zo'n 50 jaar geleden, op een postzegel in België.

Veldslagen

De postzegel met de Menenpoort is gedrukt op een half miljoen exemplaren. Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum: "Het toont aan dat ze in India hun deelname aan de Eerste Wereldoorlog herontdekt hebben en dat ze die heel belangrijk vinden. De twee veldslagen bij Ieper waarin Indiërs betrokken zijn geweest, waren vrij belangrijk voor de Indiase oorlogsdeelname. Dat verklaart waarom één van die postzegels de Menenpoort toont."