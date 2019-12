Als we paars-geel noch paars-groen krijgen, wat dan wel? "Een variatie op hetzelfde thema"

Nu hun opdracht verlengd is tot 13 januari willen informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) het over een andere boeg gooien. Ze kiezen noch voor paars-geel noch voor paars-groen, maar gaan bouwen op een "centrale as". Hoe die as eruitziet, weten we eigenlijk niet echt. Volgens politicoloog Carl Devos van de Universiteit Gent zullen we uiteindelijk toch wel landen op een of andere variant van paars-geel of paars-groen.