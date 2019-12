Jimmy stond oog in oog met ontsnapte gevangenen in Turnhout: "Ze vroegen me de weg, ik had meteen door wie ze waren"

"Ik had meteen door dat het de ontsnapte gevangenen waren. Normaal gezien loopt daar niemand, behalve de mensen van de NMBS." Devolder zag dat één man gewond was aan zijn been en mankte. "Ik heb hen gezegd dat Eindhoven of Antwerpen te voet heel ver was. Daarna draaide ik me meteen om en heb ik onmiddellijk de politie verwittigd", legt Devolder uit.

"In geen tijd was de politie daar. Ik heb de agenten aanwijzingen gegeven waar de mannen in de bosjes verstopt waren. De politie heeft drie ontsnapte gedetineerden kunnen oppakken. En of Devolder nu bang is om door de criminelen als verklikker gezien te worden? "Ik ben helemaal niet bang en ik heb vertrouwen in het gerecht", aldus Devolder.