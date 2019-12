Karel De Gucht (Open VLD): "Kiezer doet verschuivingen, maar wijst naar ons als er geen regering is"

Op de dag dat koning Filip de informatieopdracht van Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) heeft verlengd lijken we nog altijd even ver te staan als na de verkiezingen van 26 mei. Is dit het failliet van België, wat in Vlaams-nationalistische kringen wel eens wordt gezegd of gehoopt en in Franstalige kringen wordt gevreesd?

Karel De Gucht gelooft niet in confederalistische luchtkastelen. "Ik denk dat er een meerderheid van Vlamingen is die zegt dat dit moet worden opgelost en dat jullie bewijzen dat België kán bestuurd worden. Ik zeg tegen die Vlamingen - over alle partijen trouwens - dat ze er dan moeten voor zorgen dat er verkiezingsuitslagen zijn die dat mogelijk maken in Vlaanderen."