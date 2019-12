Geweld, vernedering en "roken om slank te blijven": wantoestanden voor leerlingen aan het Weense Staatsballett

Het Wiener Staatsballett uit Wenen, in Oostenrijk, werd opgericht in 1771 en is een van de meest bekende balletgezelschappen ter wereld. Het is verbonden aan de al even prestigieuze Wiener Staatsoper, de Weense staatsopera. Leden van het Wiener Staatsballett treden ook op tijdens het beroemde Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker, dat op 1 januari wereldwijd uitgezonden wordt.



Ballerino's en ballerina's in spe uit de hele wereld staan te popelen om les te mogen volgen aan de academie van het Wiener Staatsballett. Dat kan vanaf de leeftijd van 10 jaar. Een opleiding daar is een belangrijke opstap naar een internationale carrière. Veel afgestudeerden dansen bij gezelschappen als het Royal Ballet in Londen en het American Ballet Theater in New York.

Op dit moment studeren ongeveer 130 leerlingen tussen de 10 en 18 jaar aan de ballet-academie. Vier op de vijf leerlingen komen uit het buitenland. Ze verblijven er op kostschool.