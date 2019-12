Missie geslaagd: YouTube-ster "MrBeast" verzamelt 20 miljoen dollar om 20 miljoen bomen te planten

De ngo werkt over de hele wereld, maar de bomen zullen vooral in nationale parken in de Verenigde Staten worden geplant. Dat zal vanaf januari 2020 gebeuren. Het is volgens de Arbor Day Foundation de bedoeling om alle 20 miljoen bomen niet later dan december 2022 geplant te hebben.

De bomen die in het kader van de actie geplant worden, zullen 1,6 miljoen ton van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) opnemen en opslaan. Ze zullen ook helpen om 115.000 ton chemische luchtvervuiling te verwijderen.

Team Trees roept trouwens op om te blijven te doneren: "Dit betekent niet dat we klaar zijn .Kom terug elke keer als je je geroepen voelt om een boom te planten!"