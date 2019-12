"Ook al klonk "Video killed the radio star" opgewekt, toch zat er veel verdriet in"

Trevor Horne: "Technologie was bezig met alles te veranderen. Je had videorecorders die een grote invloed hadden op het dagelijkse leven. Men begon zelf filmpjes te maken wat we geweldig vonden. Het leek alsof de radio het verleden was en video de toekomst. Er leek een wissel van de macht aan te komen. Dat was het basisidee voor het nummer." (Boek "I want my MTV", oktober 2011)

"Ik had boeken van J.G. Ballard (Brits schrijver bekend om zijn apocalyptische sciencefictionromans, red) gelezen en me zo een toekomstbeeld voor ogen gehaald waarin platenmaatschappijen zouden bestaan uit computers in een kelder en uit voorgeprogrammeerde artiesten. Iedereen kon voelen dat er op dat vlak allerlei dingen te veranderen stonden." (The Guardian, oktober 2018)