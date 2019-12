Meer asielzoekers opvangen in gesloten centra werkt niet, rust, ruimte en respect werken wél

In België bestaan er enkele van dergelijke onbezoldigde initiatieven. Burgers hebben ze opgericht. ORBIT kent vooral de situatie in de Vlaamse Gemeenschap. Die initiatieven worden tot vandaag niet gesteund door lokale, regionale en federale overheden.

Niemand kan beweren dat Nederland bij ons de mosterd is komen halen, zoals minister De Block in "Terzake" deed. De Nederlanders hebben de mosterd zélf geproduceerd en mogen er fier op zijn. ORBIT stelt vast dat hun aanpak werkt. De vraag die ons bezighoudt is hoe we dat hier in België ook kunnen doen werken. Dat is onze ambitie. Niet meer en niet minder.

Daarom pleiten we ervoor om niet langer tijd te verliezen in het verdedigen van wat niet werkt. We zouden de handen in elkaar kunnen slaan. Ervaren vrijwilligers, middenveldorganisaties en overheden zouden de dialoog kunnen starten om te werken aan een echt duurzaam toekomstperspectief met mensen zonder papieren. Dat zou goed zijn voor iedereen, ook voor de geloofwaardigheid van de politiek.