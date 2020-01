Maar 25 nieuwe windmolens in Vlaanderen: "Verzet van omwonenden en lokale besturen speelt een grote rol"

Die bijna 1.300 MW (1.278 om precies te zijn) is er gekomen over een periode van ongeveer 20 jaar. Om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen van 2030 te halen, moet er over tien jaar nog eens zoveel bijkomen. Want in 2030 zouden we aan een vermogen van 2.500 MW moeten komen, via windmolens op het land. (Er staan ook windmolens op zee, maar dat is een federale materie.)