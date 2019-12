Overbevolkte gevangenis van Ieper gaat tijdelijk dicht om extra cellen te bouwen

Ieper is de meest overbevolkte gevangenis van België. Op dit moment verblijven er 126 gedetineerden, maar eigenlijk is er maar plaats voor 65 gevangenen. Nu zitten er dus dubbel zoveel. "De uitbreidingsplannen komen als geroepen", zegt directeur Bruno Debode: "We zitten met een verouderde celleninfrastructuur. Sowieso is er nood aan renovatie en uitbreiding aangezien we vaststellen dat geen enkele gedetineerde een eigen cel heeft. Dat is voor sommige gedetineerden echt noodzakelijk. Je hebt mensen met psychische problemen of mensen die om medische redenen een eigen cel moeten hebben. Maar dat is voor ons momenteel niet haalbaar."

Waar naartoe?

Waar de gevangenen van Ieper naartoe moeten, is nog niet duidelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld naar Brugge, Gent of Oudenaarde. Nu zitten er in de gevangenis van Ieper alleen maar beklaagden, dat zijn mensen die nog wachten op een proces en dus ook op hun straf. Maar na de uitbreiding van de gevangenis wil Ieper ook veroordeelden opnemen.