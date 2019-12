Protest tegen burgerschapswet zwelt aan in India, ondanks samenscholingsverbod 

In India blijft het protest tegen de omstreden burgerschapswet aanhouden. In de hoofdstad New Delhi zijn duizenden manifestanten na het vrijdaggebed in een van de grootste moskeeën van het land samengestroomd om te protesteren. Ze negeren daarmee het samenscholingsverbod dat de overheid al voor de derde dag op rij heeft ingesteld. De regering heeft in delen van het land ook het internet lamgelegd om het protest in de kiem te smoren.