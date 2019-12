Ram bevrucht ongemerkt honderden schapen: "Zeker 200 lammetjes extra verwacht"

"We hebben ontdekt dat er een rammetje bij onze kudde schapen is gebleven", zegt herder Maarten D'hondt van vzw Kemp in "Start je dag". "Dat was uiteraard niet de bedoeling. Die ram heeft zich goed geamuseerd. We verwachten al veel sneller lammeren dan gepland en het zijn er ook veel meer. Er zijn er 1.100 op komst in plaats van de voorziene 900."

Hoe is dat kunnen gebeuren? "Simpel: het rammetje had te kleine testikels", lacht herder Maarten. "Elk jaar scheiden we bij de lammeren de mannetjes van de vrouwtjes. Dat doen we door te voelen of er iets tussen de benen hangt. Toen we de ram ontdekten die al onze schapen bevrucht had, zagen we ook waarom het misgelopen is. Hij had wel heel kleine balletjes."

Intussen zoekt de vzw Kemp in Mol en Geel een oplossing voor de komst van 200 extra lammetjes "Gelukkig weten we het nu al en kunnen we ons voorbereiden", zegt herder Maarten Dhondt. "We gaan nu op zoek naar een extra stal en hebben ook een nieuwe herder aangenomen. Die tekent vandaag zijn contract." De kans bestaat trouwens dat er bij vzw Kemp nóg meer lammetjes geboren worden. "We hebben deze verrassing nu bij een van onze kuddes ontdekt. Om zeker te zijn gaan we vandaag alle kuddes controleren."