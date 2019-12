Rekenhof: "Belgische F-16's steeds vaker stuk, aantal defecten stijgt met de helft"

Defensie beschikte in 2018 over een vloot van 54 toestellen. De meeste toestellen werden in de jaren 70 of 80 aangekocht, en zijn dus vaak meer dan 40 jaar oud.



De gevechtsvliegtuigen zijn verdeeld over Florennes (2e Wing) en Kleine-Brogel (10e Wing; 31e , 349e en OCU-smaldeel). In 2018 beschikte Defensie over in totaal 95 F-16-piloten. Meer dan de helft daarvan is tussen 26 en 35 jaar.



De regering vraagt dat minstens 60 procent van de F-16's klaar zijn om ingezet te kunnen worden, of operationeel zijn.