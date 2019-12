Saudi’s massaal aanwezig op eerste dancefestival

Wereld-dj’s als Tiësto, Martin Garrix, David Guetta of Steve Aoki op vijf podia, samen met lokaal talent zoals Mohammed Hamaki uit Egypte en Rabeh Saqur uit Saudi-Arabië zelf. Kunstexpo's, winkels, eettentjes en sjieke restaurants. Een terrein zo groot als een pretpark. Dat is het driedaagse MDL Beast Festival in Riyad, Saudi-Arabië. Het is het eerste in zijn soort en moet de groeiende openheid van het land in de verf zetten. Hoewel de Amerikaanse rapster Nicki Minaj vorige zomer nog weigerde om op te treden in Saudi-Arabië, uit protest tegen de discriminatie van vrouwen en homoseksuelen.

In het filmpje in onderstaande tweet ziet u hoe het MDL Beast Festival werd opgetrokken in de woestijn, aan de rand van de Saudische hoofdstad: