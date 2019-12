Sluikstortploeg in Gent vreest meer zwerfvuil door duurdere vuilniszakken

Sluikstort en zwerfvuil zijn in alle steden en gemeenten een grote bron van ergernis. De sluikstortploeg van stad Gent ziet jaar na jaar hoe het erger wordt. “Mensen gooien hun vuilniszakken gewoon in de struiken en houden totaal geen rekening met de dag waarop de afvalploeg komt”, klinkt het. “We doen onze job graag, maar mooie straten zijn nog leuker. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt Debby van de gemeenschapswacht.

"Ik vrees een explosie van gedumpte meubels"

Wat mensen precies bezielt om afval te dumpen, is onduidelijk. In Gent, en ook in heel wat andere gemeenten, werkt de afvalophaler met vuilniszakken die inwoners moeten kopen. De zakken zijn niet goedkoop en vermoedelijk kiezen sommige sluikstorters ervoor om het afval liever ergens achter te laten dan voor een vuilniszak te betalen. Stad Gent gaat de prijs voor de huisvuilniszak vanaf april laten stijgen, ook de ophaling voor grof huisvuil is niet langer gratis. De sluikstortploeg vreest dat het voor extra meldingen en meer werk zal zorgen. “Ik vermoed dat het probleem in de toekomst nog erger wordt. Er komt volgens mij een explosie aan van meubels, zetels en matrassen die gedumpt worden", zegt Dirk van de sluikstortploeg.

Op ronde

De sluikstortploeg van stad Gent gaat twee keer per week op ronde. “Wij spreken af met afvalophaler IVAGO om naar plaatsen te gaan waarvan we weten dat er gesluikstort wordt”, legt Debby uit. Haar chauffeur van de dag is Dirk. “Tijdens het rijden houden we onze ogen goed open. Als we een afvalzak vinden, dan nemen we die mee. Daarin zoeken we dan naar identificatiegegevens die kunnen leiden naar de overtreder. Ik moet toegeven dat ik in de loop der jaren minder schrik van wat mensen achterlaten. Als gewone burger zie je heel veel, maar als je in het vak zit, dan zie je nog meer. Het is ongelofelijk.”

Afval doorzoeken

“Ik heb echt het gevoel dat ik iets kan betekenen”, gaat Debby gepassioneerd verder. “Door het afval te doorzoeken en mensen op hun fouten te wijzen, kunnen we het probleem misschien oplossen. We hebben al veel mensen betrapt op sluikstort. We scheuren dan ook alle afvalzakken open. In de zomer is dat soms wel vies”, lacht ze. “Door de warmte stinkt alles extra hard en dan kruipen er beestjes. Maar zelfs dan doe ik mijn job graag. Het is altijd een overwinning als we iets vinden.”

Meer zwerfvuil

De afgelopen jaren is het probleem van sluikstorten groter geworden, merkt Debby. Dat er meer vuil gedumpt wordt, is niet enkel te wijten aan de dure vuilniszakken. “Ik denk dat dat misschien weleens het gevolg kan zijn van dat we het opkuisen. Maar het is ook kuddegedrag. Mensen denken: als hij dat mag, dan mag ik dat ook. Sluikstort trekt sluikstort aan.”We vinden ook veel dingen die gratis opgehaald worden zoals papier en glas, dus het is niet alleen de prijs die mensen ertoe aanzet”, zegt Dirk nog. In Gent worden trouwens niet alle zakken duurder vanaf april. De PMD-zak blijft even duur en daar mag ook meer in. De prijsstijging van de huisvuilzak komt er, volgens stad Gent, omdat ook de verwerkingskosten zijn opgelopen.